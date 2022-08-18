Военный эксперт объяснил, как защитить Харьков от постоянных обстрелов России

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как Украина могла бы вынудить Россию прекратить обстрелы Харькова.

– Там есть одно огромное “Но”. Дело в том, что близость города к границе дает возможность русским обстреливать его со своей территории. Даже если мы сдвинем их к государственной границе, это может не принести ожидаемого результата. Они могут поставить дивизион (систем залпового огня, — Ред.) Смерча вдоль границы, дивизион (тактических ракет, — Ред.) точка У, летящая на 110 км. От Харькова до Белгорода – 110 км, – говорит Жданов.