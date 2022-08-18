Серпень, 18 в 19:48

Росіяни посилили свої угруповання резервами на Харківському та Південнобузькому напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 18 серпня.

Зокрема, на Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій.

Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Зараз дивляться

Також у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції та провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ.

На цьому напрямку ворог поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляв десяток населених пунктів у цьому районі.

Російські війська намагалися просунутися з п’яти напрямків до Бахмута, але безуспішно.

— Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов, – йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку окупанти завдали авіаудару неподалік Вугледару. Росіяни наступальними діями намагалися покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне, але отримали жорстку відсіч та відступили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії населені пункти Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області.

У Генштабі зазначили, що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.