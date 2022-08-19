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Факты / Украина

С 1 сентября в Киеве будут введены новые пропуска для передвижения во время комендантского часа — Плахтий

Валентина Чорна, редактор ленты
Машини, затор, рух транспорту
Фото: Depositphotos

С 1 сентября в Киеве введут пропуск нового формата для передвижения транспортных средств во время комендантского часа.

Об этом сообщил комендант столицы, генерал-майор Виктор Плахтий. Отмечается, что новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты.

Это вызвано частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время комендантского часа.

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— Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти. Гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут, — сообщил Плахтий.

В КГГА настоятельно рекомендуют жителям и гостям Киева соблюдать правила комендантского часа и режим светомаскировки.

Отметим, что комендантский час в столице длится с 23:00 до 05:00. Метрополитен в режиме перевозок работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

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Источник: КГГА
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