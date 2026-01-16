Какая ответственность за нарушение комендантского часа в Украине 2026
С началом полномасштабной войны в Украине почти во всех регионах ввели комендантский час — запрет на пребывание на улицах или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы.
Но начиная с 16 января, правительство предоставило регионам право вводить гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа Факты ICTV расспросили у младшего юриста LCF Даниила Макаренко.
Нарушение комендантского часа: суммы штрафов 2026
По словам юриста, комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводится путем издания приказа военным командованием или военной администрацией (в случае ее образования), который доводится до сведения военных администраций.
Таким образом, в разных областях может устанавливаться разное время комендантского часа, так в Киеве он действует с 00:00 до 05:00 согласно Приказу Киевской городской военной администрации №1 от 20.03.2023, а в Ужгороде комендантский час не установлен, что стоит отметить, является скорее исключением.
Во всех других областях военные администрации устанавливают время начала и окончания ограничения, которые могут незначительно отличаться.
— Сейчас, фактически, наказание за нарушение комендантского часа отсутствует. Но могут привлечь к ответственности за злостное неповиновение полиции. Но, чтобы за это наказать, должно быть законное требование. К примеру — показать документы. Если их предоставить, то полиция отпустит, — подчеркнул юрист.
В связи с чем в Верховной Раде часто поднимается вопрос об установлении штрафа за нарушение комендантского часа, в частности:
- Проект № 10195 (октябрь 2023) — предусматривал более жесткие штрафы: от 8 500 до 17 000 грн за первое нарушение, а при повторном — сумма увеличивалась вдвое. Для бизнеса штрафы должны были составить 51 000-102 000 грн с возможным удвоением. Однако законопроект №10195 не был принят (в мае 2024 года его отклонили во втором чтении).
- Проект № 13633 (август 2025) — правительственная инициатива, дополняющая КУоАП статьей 210-2 (“нарушение ограничений во время военного положения”). По нему за незаконное пребывание во время эвакуации и за нарушение комендантского часа предлагаются штрафы: 850-1 700 грн за первое нарушение и 1 700-3 400 грн за повторное. Законопроект также предлагает предоставить полиции право административно задерживать таких нарушителей. Документ находится на рассмотрении в Верховной Раде.
— Таким образом, в настоящее время отсутствует наказание за нарушение комендантского часа, в связи с чем обсуждается введение норм, которые позволят налагать санкции на лиц, нарушающих комендантский час, — подытожил эксперт.