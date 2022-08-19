Серпень, 19 в 17:33

З 1 вересня у Києві запровадять перепустки нового формату для пересування транспортних засобів під час комендантської години.

Про це повідомив комендант столиці, генерал-майор Віктор Плахтій. Зазначається, що нові перепустки матимуть складнішу систему захисту.

Це спричинено частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час комендантської години.

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– Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектора безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть, – повідомив Плахтій.

У КМДА наполегливо рекомендують мешканцям та гостям Києва дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування.

Зазначимо, що комендантська година у столиці триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.