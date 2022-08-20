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Факты / Украина

Дым идет до сих пор: в Мелитополе – взрывы в районе одной из военных баз РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дым идет до сих пор: в Мелитополе – взрывы в районе одной из военных баз РФ

Ночью в Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, есть попадание в одну из российских военных баз в районе аэродрома, которую оккупанты в очередной раз пытаются восстановить.

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– Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их противовоздушная оборона.

Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в Росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее, – отметил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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