Август, 20 в 6:52

Ночью в Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, есть попадание в одну из российских военных баз в районе аэродрома, которую оккупанты в очередной раз пытаются восстановить.

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– Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их противовоздушная оборона. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в Росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее, – отметил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров