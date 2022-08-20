Когда в Украину доставят комплексы NASAMS – в Пентагоне раскрыли детали

Август, 20 в 7:57

США в рамках пакета военной помощи в размере $775 млн предоставят Украине дополнительные боеприпасы для системы HIMARS.

– Мы видим, как Украина искусно использует HIMARS. Эта возможность ведения огня на большие расстояния действительно изменила динамику на поле боя, – сказал представитель военного ведомства.

Также в Пентагоне добавили, что нужно обеспечивать постоянный поток боеприпасов для этих РСЗО, фактически остановивших продвижение российских войск.

Он также проинформировал, что в течение следующих двух-трех месяцев в Украину должны приехать норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные поражать цели на любых высотах.

Сейчас смотрят

Также США намерены предоставить 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним. Отмечается, что Америка не предоставляла Украине такое вооружение, а лишь снаряды к ним. Гаубицами нашу страну снабжала Великобритания.

– Мы видели, что украинцы смогли широко использовать их на поле боя, – заметил представитель Пентагона.

Третий пункт – беспилотные летательные аппараты: 15 систем ScanEagle. Это даст Украине дополнительные разведывательные возможности вокруг линии фронта.

Кроме оружия, США предоставляют Украине средства разминирования и впервые – противоминные бронированные машины 40 MRAP MaxxPro.

– Это даст украинцам надежные возможности для перевозки войск в этой сложной местности, – говорит американский военный.

В пакет также войдут высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Чиновник отметил, что ВСУ “успешно интегрировали их в украинские самолеты, и это позволяет Украине искать и уничтожать российские радары, поэтому мы будем предоставлять дополнительные ракеты HARM”.

Также в Украину приедут 1500 ракет TOW для противотанковых комплексов, способных пробивать любую броню, и 1000 противотанковых систем Javelin, которые, по словам представителя Минобороны, украинцы прекрасно использовали, особенно в первые дни конфликта.

Украина получит 2000 бронебойных снарядов в ряд существующих систем противотанкового и противопехотного оружия, предоставленных другими странами. Одним из примеров являются шведские гранатометы Карла Густава.

Кроме того, США предоставляют 50 бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMMV.

Позднее в августе США будут также осуществлять регулярные поставки ударных дронов Phoenix Ghost.

Источник: Минобороны США

Фото: kongsberg