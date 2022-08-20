Август, 20 в 19:07

На временно оккупированном Крымском полуострове вот уже который день раздаются взрывы – только за 20 августа известно о “бавовне” в Евпатории, вблизи Бахчисарая, Севастополе и Заозерном.

Российские агрессоры призывают гостей и жителей Крыма к спокойствию, тогда как официальный Киев и Вооруженные силы публично не комментируют взрывы на полуострове.

Что происходит в Крыму в последние дни, как пытаются объясниться оккупанты, что говорят об этом эксперты и иностранные СМИ – читайте в материале Фактов ICTV.

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Севастополь

Впервые о взрыве в районе штаба Черноморского флота соседней России в Севастополе стало известно утром 20 августа, около 8.17.

Оккупационный “глава” города Михаил Развожаев подтвердил произошедшее у себя в соцсетях – он заявил о сбитии беспилотного летательного аппарата средствами ПВО флота.

По его словам, сбитый БПЛА “упал на кровлю и загорелся, поражения не случилось”.

Он призвал жителей и гостей города к спокойствию, и, в то же время, попросил их по возможности находиться дома в ближайшее время.

В то же время местные Telegram-каналы публиковали видео, на котором можно увидеть серый дым в районе штаба ЧФ России.

Этот случай – повторный, так как вечером 19 августа в Севастополе также звучали звуки взрывов и тогда оккупанты тоже заявили о работе ПВО.

Местные Telegram-каналы сообщали, что в течение минуты в Севастополе было слышно 9 пусков ракет.

– Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично, – писал Развожаев в своих соцсетях.

Оккупационные власти сообщали, что украинский беспилотник, упавший сегодня на крышу штаба ЧФ РФ, пытались сбить из стрелкового оружия.

Российское Минобороны происходящее пока не комментирует.

Евпатория

В районе поселка Заозерное неподалеку от Евпатории 20 августа слышали звуки взрывов.

Пропагандистские СМИ в Крыму и в России заявляли, что это “работа российской системы ПВО”.

Позднее такую же информацию опубликовал подконтрольный Кремлю “глава” Крыма Сергей Аксенов у себя в соцсетях.

– В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет… Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, – заявил он.

Накануне, вечером 19 августа, в небе над Евпаторией также слышали взрывы и сообщалось о “работе ПВО”.

Эти взрывы Минобороны России также не прокомментировало.

Бахчисарайский район

Еще несколько взрывов, по данным местных пабликов в соцсетях, прозвучало над Бахчисараем – предположительно, это также был беспилотник.

На произошедшее отреагировал подконтрольный Москве советник “главы” Крыма Олег Крючков, который также призвал всех “сохранять спокойствие” и отмечал, что цель у этих атак – “психологическая”.

– Лучший способ помочь армии и флоту – сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках – сообщать в соответствующие органы, – написал он у себя в соцсетях.

Заозерное

Еще одним населенным пунктом в Крыму, где прозвучала “бавовна”, стал поселок Заозерное вблизи Евпатории, около 10 утра.

Пропагандистские СМИ, ссылаясь на местных жителей, писали о “работе ПВО”, так же отреагировал на взрывы подконтрольный РФ Сергей Аксенов.

Неподтвержденные “бавовны”

Отметим, что также местные паблики сообщают о взрывах в Бахчисарае и селе Молочное Сакского района.

Также вечером 20 августа в соцсетях появились сообщения, что в Крыму опять работает ПВО, на этот раз – в Оленевке в Черноморском районе. Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что якобы именно оттуда неединоразово обстреливалась Одесская область.

Отметим, что никакого подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Что пишут иностранные СМИ

В американском Институте изучения войны (ISW), комментируя взрывы в Крыму, отмечают, что заметили большое количество преувеличенных сообщений и сфальсифицированных видео о последствиях ударов по российским стратегическим объектом.

При чем распространяют их, по данным ISW, преимущественно российские источники, что эксперты считают признаком роста паники среди россиян.

Отмечается, что на это указывает также установка блокпостов в Севастополе, с помощью которых там пытаются искать диверсантов.

ВВС, тем временем, отмечает, что удары по временно оккупированному Крыму оказывают серьезное влияние на Москву – как оперативное, так и психологическое.

В частности, это связывают с тем, что за взрывами на Крымском полуострове, который ранее считался недоступным для украинского нападения, наблюдали тысячи российских туристов, многие из которых впоследствии решили сбежать обратно в Россию.

В издании добавили, что западные чиновники, говорившие с журналистами на условиях анонимности, рассказали, что теперь Черноморский флот России сократился до размеров прибрежной флотилии, вынужденной на фоне украинских атак проявлять осмотрительность.

Кроме того, по их словам, способность РФ пойти на штурм Одесского порта в краткосрочной перспективе стала крайне маловероятна.

Британское министерство обороны утверждает, что планы Кремля оказались подорваны неспособностью военно-морского флота РФ взять на себя полный контроль над Черным морем – теперь ЧФ занял “крайне оборонительную” позицию и остается у берегов Крыма.

Что говорят военные эксперты

Военный эксперт, аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков сказал в комментарии Фактам ICTV, что самое важное во взрывах, которые продолжают происходить в Крыму – то, что это дальний тыл Херсонской группировки и плюс – психологическое давление.

– Это очень и очень мощная возможность влиять на настроения и восприятие. Даже если те или иные действия не ослабят способность россиян держать позиции на Юге, как медийная картинка – это очень правильно, особенно когда россиянам, которые незаконно там находятся, дали понять, что они не будут в безопасности в Крыму, – пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь граждане РФ понимают, что не будет такого, что Украина находится под ударами, а они – нежатся под солнцем и получают удовольствие.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко утверждает, что “бавовна” в оккупированном Крыму стала возможна благодаря ударам по ППО, радарам и арсеналам на правом и левом берегах Херсонщины.

– Я думаю что это продолжение уничтожения военной инфраструктуры в Крыму, которая продолжает перебрасываться потом на Юг Украины, где используется для войны против украинского народа, – отметил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Эксперт добавил, что также это демонстрирует просчеты и то что российские ПВО не являются такими хорошими, как это пытается показать российская пропаганда – а также то, что сам Крым не является неприступным милитаризированным авианосцем.

– Удары, которые пропускает Россия, имеют также имиджевую и репутационную стороны. Ведь это важно также для усиления уверенности в украинских Вооруженных силах, силах обороны, чтобы они реализовывали стратегии и постепенно перетягивали инициативу на себя, – резюмировал Мусиенко.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, освобождение Крыма только началось – этот процесс займет месяцы, если не годы. Ведь полуостров является плацдармом для ударов по Югу Украины и потеря Крыма станет катастрофой для РФ как для государства.

– Мы помним, как долго педалировалась идея насчет “неприступной крепости Севастополя”, гордости “русской славы” и т.п., что является абсолютной неправдой. Этот пропагандистский угар крепко засел в головах россиян, а потому потеря Крыма для них может привести для непредвиденных последствий внутри самой РФ, – сообщил Грабский.

Военный эксперт Олег Жданов, в свою очередь, заявил в эфире одного из украинских каналов, что в Крыму 20 августа мог отработать дрон-камикадзе.

– Вопрос в том, кто его запустил. Ведь мы знаем, что дрон-камикадзе может летать до 80 км. То, что они говорят, что его сбили – это неправда. Он целенаправленно, судя по видео, ударил в крышу здания. Это говорит, что он был управляемый, – сказал эксперт.

Жданов добавил, что судя по всему, “кто-то дает понять оккупантам, что у них под ногами будет гореть земля… и что их время (в Крыму, – Ред.) закончилось”.

Реакция россиян на взрывы в Крыму и Севастополе

СМИ публикуют видео, на котором видна несколькокилометровая пробка на выезде из Севастополя, где второй день звучат взрывы, в Ялту.

Тем временем из Евпатории публикуют видео, на котором испуганная россиянка, используя нецензурную лексику, говорит, что “надо валить из Крыма”.

Она снимала взрывы в небе над городом и говорила, что “не знает, что будет утром”.

Фото: колаж Факти ICTV