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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Новые взрывы в Крыму и пакет военной помощи от США на $775 млн: что происходит на 178-й день войны (онлайн)

Новые взрывы в Крыму и пакет военной помощи от США на $775 млн: что происходит на 178-й день войны (онлайн)

В преддверии появилось видео с размещением военной техники РФ в одном из энергоблоков на Запорожской АЭС.

В оккупированных в Севастополе и Евпатории вечером прогремели взрывы. Жители оккупированных территорий видели работу российских ПВО, пытавшихся что-то сбить в небе.

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Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов до конца войны.

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00:17 - 20 августа

Каждый российский оккупант, обстреливающий города Украины, будет привлечен к ответственности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 19 августа.

Он обратился к жителям украинских городов, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам от российской армии.

— Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области… Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все обязательно будет восстановлено.

– И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах. Слово руины никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится, — сказал президент.

Источник: Офис президента

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