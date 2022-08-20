Новые взрывы в Крыму и пакет военной помощи от США на $775 млн: что происходит на 178-й день войны (онлайн)
В преддверии появилось видео с размещением военной техники РФ в одном из энергоблоков на Запорожской АЭС.
В оккупированных в Севастополе и Евпатории вечером прогремели взрывы. Жители оккупированных территорий видели работу российских ПВО, пытавшихся что-то сбить в небе.
Минобороны Украины сообщило, что с помощью спутника, купленного на средства украинцев, собранного фондом Сергея Притулы, наблюдает за действиями россиян на Крымском мосту.
Генштаб ВСУ сообщил, что россияне 19 августа наступали на 7 направлениях, но всюду наступление провалилось.
Соединенные Штаты одобрили новый пакет военной помощи Украине на $775 млн.
СБУ сообщила, что разоблачила агента ФСБ в аппарате Верховной Рады.
Правительство позволит выезжать за границу на 7 дней представителям украинских компаний и предпринимателям по ряду условий.
Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов до конца войны.