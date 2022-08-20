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Валентина Летяк, редактор ленты

Выдерживает взрыв мины до 7 кг: что известно о броневике 40 MRAP MaxxPro

MRAP MaxxPro.
Фото: Getty Images

Пентагон впервые передаст Украине противоминные бронированные машины 40 MRAP MaxxPro, которые поступят в течение двух-трех месяцев вместе с другим современным вооружением.

Что о них известно и характеристики 40 MRAP MaxxPro – в материале.

Противоминные броневики производства американской корпорации Navistar International приняты на вооружение США во время войны в Ираке (2007 год). Кстати, доставка одного авто самолетом обойдется Пентагону в $750 тыс., то есть дороже, чем сам MaxxPro, который стоит $548 тыс.

40 MRAP MaxxPro способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. В то же время сам автомобиль остается почти невредимым.

Защита авто соответствует критериям стандартов программы MRAP Корпуса морской пехоты США и MMPV (Medium Mine Protected Vehicle) армии США.

Для большей грузоподъемности MaxxPro производится с двойными задними колесами.

Особенность конструкции – защищенный корпус с V-образным дном монтируется на незащищенном шасси.

Форма дна направляет силу взрыва в сторону кабины, где размещается экипаж. Защищенная капсула не имеет сварной конструкции. Ее панцирные плиты крепятся на болтах, что упрощает ремонт и сборку авто на предприятии.

В броневике могут размещаться 3-7 военных, количество зависит от модификации.

Общая масса машины с личным составом – до 14 тонн, сами шасси (подвеска и мосты) не бронированные.

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Война в Украине, Пентагон, Російська агресія, США-Украина, Украинское оружие
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