Серпень, 20 в 10:05

Пентагон вперше передасть Україні протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro, які надійдуть протягом наступних двох-трьох місяців разом з іншим сучасним озброєнням.

Що про них відомо та характеристики 40 MRAP MaxxPro – у матеріалі.

Протимінні броньовики виробництва американської корпорації Navistar International прийнято на озброєння у США під час війни в Іраку (2007 рік). До речі, доставка одного авто літаком обійшлася Петагону у $750 тис., тобто дорожче, ніж сам MaxxPro, який коштує $548 тис.

Зараз дивляться

40 MRAP MaxxPro здатний захистити екіпаж під час наземного вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Водночас сам автомобіль залишається майже неушкодженим.

Захист авто відповідає критеріям стандартів програми MRAP Корпусу морської піхоти США та MMPV (Medium Mine Protected Vehicle) армії США.

Для більшої вантажопідйомності MaxxPro виготовляють із подвійними задніми колесами.

Особливість конструкції – захищений корпус із V-подібним дном монтують на незахищеному шасі.

Форма дна спрямовує силу вибуху в бік кабіни, де розміщується екіпаж. Захищена капсула не має зварної конструкції. Її панцирні плити кріпляться на болтах, що спрощує ремонт та складання авто на підприємстві.

У броньовику можуть розміщуватися 3-7 військових, кількість залежить від модифікації.

Загальна маса машини з особовим складом – до 14 тонн, саме шасі (підвіска і мости) неброньовані.