Август, 21 в 23:18

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области жестоко расправились с оккупантом, который приставал к несовершеннолетней девочке.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что россиянину партизаны порезали горло.

– Час назад солдат РФ пытался добиться несовершеннолетнюю девочку прямо на улице одного из микрорайонов города. Та наши партизаны везде. Оккупанту “подрезано” горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины, – написал он.

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Федоров подчеркнул, что изнасилование является самым тяжелым военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

– Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное! – добавил мэр.

Также Федоров сообщил, что вечером раздались взрывы в разных районах Мелитополя.

— Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли, — написал он.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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