Серпень, 21 в 23:18

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани розправилися з окупантом, який домагався неповнолітню дівчину.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що росіянину партизани порізали горло.

– Годину тому солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту “підрізано” горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України, – написав він.

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Федоров наголосив на тому, що зґвалтування є найважчим військовим злочином, а також однією із складових геноциду.

– Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне! – додав мер.

Також Федоров повідомив, що ввечері пролунали вибухи у різних районах Мелітополя.

– Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву, рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі, – написав він.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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