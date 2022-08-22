Август, 21 в 22:20

В разных городах аннексированного Крыма снова работает противовоздушная оборона оккупантов, а местные жители жалуются на звуки взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ и пользователи в соцсетях.

По данным из соцсетей, в Севастополе сообщалось о взрывах в районе Нахимовского училища.

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Позднее “губернатор” временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сработали российские ПВО.

— Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории, — написал он.

Кроме того, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Таким образом, в Севастополе уже четвёртый день подряд работает противовоздушная оборона.

В то же время сообщается, что в Бахчисарае, что тоже в Крыму, также прозвучали взрывы.

На данный момент видео подтверждений по Бахчисараю нет, однако местные жители пишут, что, вероятно, снова сработало российское ПВО.

Кроме того, в Telegram каналах временно оккупированного Крыма также сообщается о работе средств противовоздушной защиты в районе Евпатории, Новофедоровки, Бельбеке и Саках. Местные жители также сообщают о звуках взрывов.

По видео можно увидеть, как средствами защиты врага уничтожаются летающие объекты в небе.

На данный момент неизвестно происхождение и вид указанных летающих объектов.

При этом туристический поток на Крымский полуостров снизился наполовину, что подтвердили в Ассоциации туроператоров России.

Там добавили, что якобы не связывают это с последними событиями на аннексированном полуострове.

— Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально усугубить ситуацию, потому что 90% уже съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, – заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Он отметил, что другие курорты побережья Черного моря также фиксируют снижение туристов.

Фото: Скриншот из видео / ЧП Севастополь