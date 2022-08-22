Новые “хлопки” в Крыму: взрывы прозвучали в Севастополе, Евпатории, Бельбеке и Саках
В разных городах аннексированного Крыма снова работает противовоздушная оборона оккупантов, а местные жители жалуются на звуки взрывов.
Об этом сообщают российские СМИ и пользователи в соцсетях.
По данным из соцсетей, в Севастополе сообщалось о взрывах в районе Нахимовского училища.
Позднее “губернатор” временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сработали российские ПВО.
— Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории, — написал он.
Кроме того, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Таким образом, в Севастополе уже четвёртый день подряд работает противовоздушная оборона.
В то же время сообщается, что в Бахчисарае, что тоже в Крыму, также прозвучали взрывы.
На данный момент видео подтверждений по Бахчисараю нет, однако местные жители пишут, что, вероятно, снова сработало российское ПВО.
Кроме того, в Telegram каналах временно оккупированного Крыма также сообщается о работе средств противовоздушной защиты в районе Евпатории, Новофедоровки, Бельбеке и Саках. Местные жители также сообщают о звуках взрывов.
По видео можно увидеть, как средствами защиты врага уничтожаются летающие объекты в небе.
На данный момент неизвестно происхождение и вид указанных летающих объектов.
При этом туристический поток на Крымский полуостров снизился наполовину, что подтвердили в Ассоциации туроператоров России.
Там добавили, что якобы не связывают это с последними событиями на аннексированном полуострове.
— Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально усугубить ситуацию, потому что 90% уже съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, – заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Он отметил, что другие курорты побережья Черного моря также фиксируют снижение туристов.
Фото: Скриншот из видео / ЧП Севастополь