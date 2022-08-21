Новые взрывы в Крыму и Чернобаевке и попытки оккупантов отключить ЗАЭС: что происходит на 179-й день войны (онлайн)

Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе был атакован беспилотником. Он повредил кровлю, жертв и серьезных разрушений нет.

Число погибших от российского удара по общежитию в Харькове возросло до 18 человек. Нашли тела еще троих.

Россия обстреляла Вознесенск Николаевской области. Там 12 раненых, в их числе дети в тяжелом состоянии.

Ночью ВСУ попали в российскую военную базу в Мелитополе, утверждает мэр Иван Федоров.

“Мэра” оккупированного Мариуполя пытались убить.

Постпреда РФ вызвали в МИД Австрии из-за его сообщения в Twitter об украинцах. Многие расценили то сообщение, как призыв ликвидировать украинцев, МИД Украины просит бойкотировать дипломата и выслать его из Австрии.

Португалия, вслед за Кипром и Грецией, выступила против запрета на въезд россиян. А Чехия – за.

В Киеве запретили массовые мероприятия на 22-25 августа. Разрешили только парад уничтоженной российской техники, которую уже можно увидеть на Крещатике.