Август, 22 в 13:43

В этом году дата 24 августа – это не только празднование Дня Независимости Украины. В этот день исполняется ровно полгода с начала полномасштабного вторжения РФ.

Именно в ночь на 24 февраля 2022 года Россия обстреляла украинские города. Началась полномасштабная война РФ против Украины.

Уже в течение шести месяцев Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским захватчикам. За полгода оккупационная армия не достигла значительных успехов.

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Это, в частности, отмечают западные издания. Так, The Guardian пишет, что после полугода ада в Украине безумная война Путина зашла в тупик.

Журналист Шон Уокер в своей статье констатирует, что надежды президента РФ на скорую победу не оправдались. Он отмечает, что решение российского диктатора о вторжении за шесть месяцев безвозвратно изменило Украину, Россию и мир.

Упоминается в материале и выставка российской уничтоженной техники на Крещатике ко Дню Независимости Украины. Автор текста отмечает, что это является и признанием того, что украинские военные нужны на фронте, и одновременно черным юмористическим намеком на то, как Путин надеялся провести парад победы после стремительного захвата Киева.

Читайте Выставка уничтоженной российской техники на Крещатике ко Дню Независимости

The Washington Post пишет, что через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину мир находится на лезвии ножа. Издание отмечает, что жестокое нападение привело к тому, что пелена упала с глаз европейской элиты, которая стремилась к мирному соглашению с Россией.

Но через шесть месяцев после начала войны украинское послание к западным элитам практически не изменилось — нашей стране нужно оружие.

Между тем CNN обращает внимание на то, что через шесть месяцев ответ Запада на вторжение РФ остается в целом единым. Но издание озвучивает опасение, что такая позиция может пошатнуться, поскольку Европа вступает в холодную зиму.

А вот издание Atlantic Counsil подготовило материал, в котором перечислило шесть факторов, которые особенно удивили за полгода войны.

Среди них полная неспособность международной системы сдерживать Россию, абсолютная жестокость российской армии по отношению к украинцам и то, насколько Москва не понимает современную Украину.

Atlantic Counsil констатирует, что Кремль так и не осознал, как принципиально изменилась наша страна после Евромайдана 2014 года.