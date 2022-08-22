Полгода ада: что пишут западные СМИ о шести месяцах войны в Украине
В этом году дата 24 августа – это не только празднование Дня Независимости Украины. В этот день исполняется ровно полгода с начала полномасштабного вторжения РФ.
Именно в ночь на 24 февраля 2022 года Россия обстреляла украинские города. Началась полномасштабная война РФ против Украины.
Уже в течение шести месяцев Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским захватчикам. За полгода оккупационная армия не достигла значительных успехов.
Это, в частности, отмечают западные издания. Так, The Guardian пишет, что после полугода ада в Украине безумная война Путина зашла в тупик.
Журналист Шон Уокер в своей статье констатирует, что надежды президента РФ на скорую победу не оправдались. Он отмечает, что решение российского диктатора о вторжении за шесть месяцев безвозвратно изменило Украину, Россию и мир.
Упоминается в материале и выставка российской уничтоженной техники на Крещатике ко Дню Независимости Украины. Автор текста отмечает, что это является и признанием того, что украинские военные нужны на фронте, и одновременно черным юмористическим намеком на то, как Путин надеялся провести парад победы после стремительного захвата Киева.
The Washington Post пишет, что через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину мир находится на лезвии ножа. Издание отмечает, что жестокое нападение привело к тому, что пелена упала с глаз европейской элиты, которая стремилась к мирному соглашению с Россией.
Но через шесть месяцев после начала войны украинское послание к западным элитам практически не изменилось — нашей стране нужно оружие.
Между тем CNN обращает внимание на то, что через шесть месяцев ответ Запада на вторжение РФ остается в целом единым. Но издание озвучивает опасение, что такая позиция может пошатнуться, поскольку Европа вступает в холодную зиму.
А вот издание Atlantic Counsil подготовило материал, в котором перечислило шесть факторов, которые особенно удивили за полгода войны.
Среди них полная неспособность международной системы сдерживать Россию, абсолютная жестокость российской армии по отношению к украинцам и то, насколько Москва не понимает современную Украину.
Atlantic Counsil констатирует, что Кремль так и не осознал, как принципиально изменилась наша страна после Евромайдана 2014 года.