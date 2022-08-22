Серпень, 22 в 13:43

Цьогоріч дата 24 серпня – це не лише святкування Дня Незалежності України. У цей день минає рівно пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Саме у ніч на 24 лютого 2022 року Росія обстріляла українські міста. Почалася повномасштабна війна РФ проти України.

Уже протягом шести місяців Збройні сили України дають гідну відсіч російським загарбникам. За пів року окупаційна армія не досягла значних успіхів.

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На цьому, зокрема, наголошують західні видання. Так, The Guardian пише, що після пів року пекла в Україні божевільна війна Путіна зайшла в глухий кут.

Журналіст Шон Вокер у своїй статті констатує, що сподівання президента РФ на швидку перемогу не виправдалися. Він наголошує, що рішення російського диктатора про вторгнення за шість місяців безповоротно змінило Україну, Росію та світ.

Згадується у матеріалі й виставка російської знищеної техніки на Хрещатику до Дня Незалежності України. Автор тексту зазначає, що це є і визнанням того, що українські військові потрібні на фронті, і водночас чорним гумористичним натяком на те, як Путін сподівався провести парад перемоги після стрімкого захоплення Києва.

Читайте Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності

The Washington Post пише, що через пів року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ перебуває на лезі ножа. Видання наголошує, що жорстокий напад призвів до того, що пелена впала з очей європейської еліти, яка прагнула мирної угоди з Росією.

Але через шість місяців після початку війни українське послання до західних еліт практично не змінилося – нашій країні потрібна зброя.

Тим часом CNN звертає увагу на те, що через шість місяців відповідь Заходу на вторгнення РФ залишається загалом єдиною. Але видання озвучує побоювання, що така позиція може похитнутися, оскільки Європа вступає в холодну зиму.

А от видання Atlantic Counsil підготувало матеріал, у якому перерахувало шість факторів, які особливо здивували за пів року війни.

Серед них повна неспроможність міжнародної системи стримувати Росію, абсолютна жорстокість російської армії щодо українців і те, наскільки Москва не розуміє сучасну Україну.

Atlantic Counsil констатує, що Кремль так і не усвідомив, як принципово змінилась наша країна після Євромайдану 2014 року.