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Факты / Украина / Общество

Выставка уничтоженной российской техники на Крещатике ко Дню Независимости

Валентина Летяк, редактор ленты Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
Розбита російська техніка на Хрещатику
Фото: Факты ICTV

День Независимости в Киеве будет отмечаться на государственном уровне. Массовые мероприятия запрещены, однако на столичном Крещатике состоится выставка уничтоженной российской военной техники.

Однако посмотреть на технику врага, точнее на то, что от нее осталось, можно уже сейчас, не дожидаясь 24 августа.

Смотрите фоторепортаж Фактов ICTV.

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Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Розбита російська техніка на Хрещатику
Выставка уничтоженной российской техники на Крещатике ко Дню Независимости / 6 фотографий

В Киеве 24 августа монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская представители всех церквей будут молиться за Украину.

Накануне Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины.

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