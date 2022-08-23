Август, 23 в 16:33

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда приняли участие в открытии Аллеи смелости на площади Конституции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что на этой Аллее будут запечатлены имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, оказывающих Украине важную поддержку с начала полномасштабной войны.

Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда.

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– Сегодня я хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой Аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна, – подчеркнул Зеленский.

Аллея заложена по инициативе президента к 31-й годовщине независимости Украины.

Будут указаны имена друзей Украины: Зеленский и Дуда открыли Аллею смелости в Киеве / 2 фотографии

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Источник: Президент Украины

Фото: Президент Украины