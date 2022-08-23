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Факты / Украина

На территорию ЗАЭС оккупанты стянули более 40 единиц военной техники

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Накануне, 22 августа, в ремонтную зону Запорожской АЭС российские оккупанты дополнительно завезли два БТРа и шесть спецгрузовиков.

По данным компании Энергоатом, в настоящее время на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники.

– У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду, – уточняют украинские атомщики.

Кроме того, РФ пополнила свои ряды немалым количеством военных, некоторые из них – в масках.

В разведке ранее сообщили, что после завоза на территорию Запорожской атомной электростанции большого количества автомобильного топлива российские военные дополнительно разместили на территории ЗАЭС значительное количество военной техники.

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