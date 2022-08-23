На территорию ЗАЭС оккупанты стянули более 40 единиц военной техники

Август, 23 в 11:35

Накануне, 22 августа, в ремонтную зону Запорожской АЭС российские оккупанты дополнительно завезли два БТРа и шесть спецгрузовиков.

По данным компании Энергоатом, в настоящее время на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники.

– У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду, – уточняют украинские атомщики.

Кроме того, РФ пополнила свои ряды немалым количеством военных, некоторые из них – в масках.



В разведке ранее сообщили, что после завоза на территорию Запорожской атомной электростанции большого количества автомобильного топлива российские военные дополнительно разместили на территории ЗАЭС значительное количество военной техники.