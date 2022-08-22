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Факты / Украина

После завоза больших объемов топлива на ЗАЭС ВС РФ тайно размещают там военную технику – разведка

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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После завоза больших объемов топлива на ЗАЭС ВС РФ тайно размещают там военную технику – разведка

После завоза на территорию Запорожской атомной электростанции большого количества автомобильного топлива российские военные дополнительно разместили на территории ЗАЭС значительное количество военной техники.

Об этом сообщил собственный источник Guildhall в украинской разведке.

— 21 августа российские военные дополнительно переместили и спрятали на территории атомной станции значительное число военной техники и в дальнейшем, без согласования с оккупационным руководством АЭС, военные провели рассредоточение техники по территории станции, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа, со ссылкой на источник в украинской разведке, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк сообщил, что Вооруженные силы РФ разместили по всей территории Запорожской атомной электростанции большие объемы автомобильного топлива, что свидетельствует о подготовке возможной провокации с организацией пожара.

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