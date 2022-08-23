На територію ЗАЕС окупанти стягнули більше 40 одиниць військової техніки

Серпень, 23 в 11:35

Напередодні, 22 серпня, до ремонтної зони Запорізької АЕС російські окупанти додатково завезли два БТРи та шість спецвантажiвок.

За даними компанії Енергоатом, наразі на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

– Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду, – уточнюють українські атомники.

Крім того, РФ поповнила свої ряди чималою кількістю військових, дехто з них – у масках.

Зараз дивляться

У розвідці раніше повідомили, що після завезення на територію Запорізької атомної електростанції великої кількості автомобільного пального російські військові додатково розмістили на території ЗАЕС значну кількість військової техніки.