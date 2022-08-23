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Факти / Україна

На територію ЗАЕС окупанти стягнули більше 40 одиниць військової техніки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Напередодні, 22 серпня, до ремонтної зони Запорізької АЕС російські окупанти додатково завезли два БТРи та шість спецвантажiвок.

За даними компанії Енергоатом, наразі на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

– Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду, – уточнюють українські атомники.

Крім того, РФ поповнила свої ряди чималою кількістю військових, дехто з них – у масках.

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У розвідці раніше повідомили, що після завезення на територію Запорізької атомної електростанції великої кількості автомобільного пального російські військові додатково розмістили на території ЗАЕС значну кількість військової техніки.

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