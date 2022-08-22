Август, 22 в 17:58

Сегодня российские военные обстреляли Запорожскую ТЭС во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, есть сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых. В настоящее время эта информация требует проверки.

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— Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машину обстреляли практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем, – рассказал мэр города.

По словам Орлова, ТЭС оккупанты обстреляли из миномета. Чтобы возобновить водоснабжение — понадобится время.

– Предварительно, ремонтные работы будут продолжаться до утра, – городской голова.

В Энергоатоме сообщили, что оккупанты периодически обстреливают территорию Запорожской АЭС, поэтому станция на 21 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.