Август, 23 в 22:04

Власти Украины готовы к демилитаризации аннексированного полуострова Крым, поскольку армия России наносит удары с этих территорий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Крымской платформы.

— Сегодня Крым — это еще один из центров, откуда совершаются обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму на легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы, — отметил он.

Он добавил, что Украина будет приветствовать добровольный выход российских оккупантов из Крыма и других временно оккупированных территорий.

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В последние недели на территории аннексированного полуострова регулярно происходят различные взрывы, а понаехавшие в Крым россияне пугаются из-за работы ПВО по беспилотникам неизвестного происхождения.

При этом на фоне сообщений Украины о необходимости уничтожения Керченского моста Россия начала усиливать оборону вокруг сооружения.

По прежнему одним из самых ярких взрывов в Крыму остается атака по аэродрому Саки, который находится около Новофедоровки.

Источник: Кримська платформа