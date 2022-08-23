Украина не бьет по гражданскому населению, мы вернем Крым без консультаций с другими — Зеленский

Август, 23 в 20:10

Украина не наносит военные удары по мирным жителям на временно захваченных территориях, в частности в Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

— Украина не наносит никаких ударов по гражданскому населению, которое находится как на территории иностранного государства, так и на территории Украины, хоть и временно оккупированной, — заверил глава государства.

По словам президента, украинские защитники знают свое дело, места расположения военных объектов или складов российской армии.

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