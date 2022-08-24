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Факти / Україна

Україна готова до демілітаризації Криму – Шмигаль

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Влада України готова до демілітаризації анексованого півострова Крим, оскільки армія Росії завдає ударів з цих територій.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Кримської платформи.

– Сьогодні Крим – це ще один із центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст та вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії у Криму на легітимну військову мету. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму та усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи, – зазначив він.

Він додав, що Україна вітатиме добровільний вихід російських окупантів із Криму та інших тимчасово окупованих територій.

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В останні тижні на території анексованого півострова регулярно відбуваються різні вибухи, а росіяни, які понаїхали до Криму, лякаються через роботу ППО з безпілотників невідомого походження.

При цьому на тлі повідомлень України про необхідність знищення Керченського мосту Росія почала посилювати оборону навколо споруди.

Як і раніше, одним із найяскравіших вибухів у Криму залишається атака по аеродрому Саки, який знаходиться біля Новофедорівки.

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Джерело: Кримська платформа

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