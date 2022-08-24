“Судилище” над бійцями Азову: окупанти готують провокацію у філармонії Маріуполя

Серпень, 24 в 20:21

У тимчасово окупованому Маріуполі будівля філармонії, де окупанти хочуть влаштувати “судилище” над бійцями Азову, зачинена російськими військовими вже другу добу поспіль.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Вчора працівникам-робочим у філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під’їхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо – поки невідомо. Водночас підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою, – написав він.

Він зазначив, що ця інформація схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників.

Зараз дивляться

– Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо. Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів, як-то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь, свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні, – додав Андрющенко.

Раніше українська розвідка повідомила, що для проведення так званого судилища над полоненими захисниками Азовсталі окупанти терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

На сцені монтуються залізні клітки, в яких триматимуть українських захисників.

Фото: Маріупольська міська рада