Судилище над военнопленными навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста — МИД Украины

Август, 24 в 6:54

В МИД Украины сделали заявление о намерениях РФ совершить военное преступление в отношении украинских военнопленных в Мариуполе.

В заявлении говорится, что Украина проинформировала международных партнеров о намерениях РФ совершить вопиющее военное преступление — судилище над украинскими военнопленными, защитниками и защитницами Мариуполя. Украина обращает внимание международного сообщества на тщательную и целенаправленную подготовку Кремля к совершению этого преступления.

— Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, ІІІ Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста, а за россиянами клеймо варваров, — говорится в сообщении МИД.

Украина призывает международных партнеров – международные организации и государства – решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе по обращению с военнопленными.

Сейчас смотрят

— Все защитники Мариуполя являются комбатантами, и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее поведение, согласно положениям международного гуманитарного права, в частности III Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительного протокола I, — говорится в заявлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.