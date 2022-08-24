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Факты / Мир

Судилище над военнопленными навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста — МИД Украины

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Судилище над военнопленными навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста — МИД Украины
Фото: Depositphotos

В МИД Украины сделали заявление о намерениях РФ совершить военное преступление в отношении украинских военнопленных в Мариуполе.

В заявлении говорится, что Украина проинформировала международных партнеров о намерениях РФ совершить вопиющее военное преступление — судилище над украинскими военнопленными, защитниками и защитницами Мариуполя. Украина обращает внимание международного сообщества на тщательную и целенаправленную подготовку Кремля к совершению этого преступления.

— Любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН, ІІІ Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, навсегда закрепит за Россией статус государства-террориста, а за россиянами клеймо варваров, — говорится в сообщении МИД.

Украина призывает международных партнеров – международные организации и государства – решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе по обращению с военнопленными.

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— Все защитники Мариуполя являются комбатантами, и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее поведение, согласно положениям международного гуманитарного права, в частности III Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Дополнительного протокола I, — говорится в заявлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: МИД
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