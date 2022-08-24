Украина готовилась к войне с декабря 2019 года — Данилов

Август, 24 в 19:26

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года.

– К войне мы фактически готовились с декабря 2019-го. Все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе, – говорит он.

Данилов утверждает, что Украина не ожидала, что Россия будет атаковать ее “одновременно со всех сторон”.

– Атака Беларуси была для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию, – утверждает секретарь СНБО.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, если бы власти страны заблаговременно предупредили украинцев о вторжении России, то оккупанты захватили бы страну за три дня. По его словам, из-за массовой эмиграции в преддверии полномасштабной войны Украина потеряла бы налоговые поступления и не смогла бы противостоять агрессии армии РФ.

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Источник: Wyborcza