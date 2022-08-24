Україна готувалася до війни із грудня 2019 року – Данілов

Серпень, 24 в 19:26

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна фактично готувалася до війни із грудня 2019 року.

– До війни ми фактично готувалися від грудня 2019-го. Усі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі, – каже він.

Данілов стверджує, що Україна не очікувала, що Росія атакуватиме її “одночасно з усіх сторін”.

– Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію, – стверджує секретар РНБО.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сказав, якби влада країни завчасно попередила українців про вторгнення Росії, то окупанти захопили б країну за три дні. За його словами, через масову еміграцію напередодні повномасштабної війни Україна втратила б податкові надходження та не змогла б протистояти агресії армії РФ.

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Джерело: Wyborcza