Экстренные службы уже работают: в Вышгородском районе раздались взрывы
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25 августа в одной из общин Вышгородского района Киевской области раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Глава области отметил, что сейчас данные проверяются.
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– Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких, – призвал Алексей Кулеба.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Алексей Кулеба