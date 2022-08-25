Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Экстренные службы уже работают: в Вышгородском районе раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Экстренные службы уже работают: в Вышгородском районе раздались взрывы
Фото: Depositphotos

25 августа в одной из общин Вышгородского района Киевской области раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Глава области отметил, что сейчас данные проверяются.

Сейчас смотрят

– Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких, – призвал Алексей Кулеба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Кулеба

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка