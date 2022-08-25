Екстрені служби вже працюють: у Вишгородському районі пролунали вибухи

Серпень, 25 в 6:07

25 серпня в одній із громад Вишгородського району Київської області пролунало кілька вибухів.

Інформацію про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Очільник області зауважив, що зараз дані перевіряються.

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– Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких, – закликав Олексій Кулеба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Кулеба