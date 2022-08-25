Екстрені служби вже працюють: у Вишгородському районі пролунали вибухи
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25 серпня в одній із громад Вишгородського району Київської області пролунало кілька вибухів.
Інформацію про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Очільник області зауважив, що зараз дані перевіряються.
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– Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких, – закликав Олексій Кулеба.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олексій Кулеба