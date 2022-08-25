Август, 25 в 7:59

За прошедшие сутки у российских войск было несколько неудачных наступлений и штурмов на Востоке.

Отошли оккупанты после штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины на Славянском направлении.

В то же время россияне применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

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Безуспешно пытались вести наступление захватчики в сторону Травневого – Кодемы на Бахмутском направлении.

Под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

Отошли российские войска после провального наступления в сторону Песков – Першотравневого на Авдеевском направлении.

Под обстрелом находились районы Покровска, Нетайлово, Першотравневого, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.

В течение 24 августа армия РФ нанесла авиаудары:

вблизи Соледара и Зайцево на Бахмутском направлении ,

, возле Марьинки, Красногоровки и Невельского на Авдеевском направлении ,

, возле Владимировки, Угледара и Павловки на Новопавловском направлении ,

, неподалеку Орехово, Гуляйпольского и Щербаков на Запорожском направлении ,

, в районе Белой Криницы на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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