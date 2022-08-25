Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ провалила штурмы и наступления и нанесла ряд авиаударов – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ провалила штурмы и наступления и нанесла ряд авиаударов – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки у российских войск было несколько неудачных наступлений и штурмов на Востоке.

Отошли оккупанты после штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины на Славянском направлении.

В то же время россияне применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

Сейчас смотрят

Безуспешно пытались вести наступление захватчики в сторону Травневого – Кодемы на Бахмутском направлении.

Под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

Отошли российские войска после провального наступления в сторону Песков – Першотравневого на Авдеевском направлении.

Под обстрелом находились районы Покровска, Нетайлово, Першотравневого, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.

В течение 24 августа армия РФ нанесла авиаудары:

  • вблизи Соледара и Зайцево на Бахмутском направлении,
  • возле Марьинки, Красногоровки и Невельского на Авдеевском направлении,
  • возле Владимировки, Угледара и Павловки на Новопавловском направлении,
  • неподалеку Орехово, Гуляйпольского и Щербаков на Запорожском направлении,
  • в районе Белой Криницы на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка