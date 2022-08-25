РФ провалила штурмы и наступления и нанесла ряд авиаударов – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки у российских войск было несколько неудачных наступлений и штурмов на Востоке.
Отошли оккупанты после штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины на Славянском направлении.
В то же время россияне применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.
Безуспешно пытались вести наступление захватчики в сторону Травневого – Кодемы на Бахмутском направлении.
Под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.
Отошли российские войска после провального наступления в сторону Песков – Першотравневого на Авдеевском направлении.
Под обстрелом находились районы Покровска, Нетайлово, Першотравневого, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.
В течение 24 августа армия РФ нанесла авиаудары:
- вблизи Соледара и Зайцево на Бахмутском направлении,
- возле Марьинки, Красногоровки и Невельского на Авдеевском направлении,
- возле Владимировки, Угледара и Павловки на Новопавловском направлении,
- неподалеку Орехово, Гуляйпольского и Щербаков на Запорожском направлении,
- в районе Белой Криницы на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.