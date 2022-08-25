РФ провалила штурми й наступи та завдала низку авіаударів – Генштаб ЗСУ

Серпень, 25 в 7:59

Протягом минулої доби російські війська мали кілька невдалих наступів та штурмів на Сході.

Відійшли окупанти після штурмових дій у бік Пасіки – Долини на Слов’янському напрямку.

Натомість росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка.

Зараз дивляться

Безуспішно намагалися вести наступ загарбники в бік Травневого – Кодеми на Бахмутському напрямку.

Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка.

Відійшли російські війська після провального наступу в бік Пісків – Першотравневого на Авдіївському напрямку.

Під обстрілом перебували райони Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка.

Протягом 24 серпня армія РФ завдала авіаударів:

поблизу Соледара та Зайцевого на Бахмутському напрямку,

біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського на Авдіївському напрямку,

біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки на Новопавлівському напрямку ,

, неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків на Запорізькому напрямку ,

, у районі Білої Криниці на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.