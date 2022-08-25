РФ провалила штурми й наступи та завдала низку авіаударів – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби російські війська мали кілька невдалих наступів та штурмів на Сході.
Відійшли окупанти після штурмових дій у бік Пасіки – Долини на Слов’янському напрямку.
Натомість росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка.
Безуспішно намагалися вести наступ загарбники в бік Травневого – Кодеми на Бахмутському напрямку.
Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка.
Відійшли російські війська після провального наступу в бік Пісків – Першотравневого на Авдіївському напрямку.
Під обстрілом перебували райони Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка.
Протягом 24 серпня армія РФ завдала авіаударів:
- поблизу Соледара та Зайцевого на Бахмутському напрямку,
- біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського на Авдіївському напрямку,
- біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки на Новопавлівському напрямку,
- неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків на Запорізькому напрямку,
- у районі Білої Криниці на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.
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