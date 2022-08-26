В Крыму незаконно находятся до 800 тыс. россиян – Ташева

Август, 25 в 21:05

На территории Крыма находятся от 500 тыс. до 800 тыс. россиян, приехавших сюда незаконно. Пока не определено, какой статус они будут иметь после деокупции полуострова, заявила представитель президента в Крыму Тамила Ташева на брифинге в Медиацентре Украины.

– Мы подробно не прописывали в стратегии деоккупации Крыма вопросы гражданства и прав граждан РФ, приехавших на территорию полуострова и находящихся там незаконно. Их там от 500 тыс. до 800 тыс. Некоторые эксперты называют именно такие цифры, – сказала она.

По ее словам, рабочая группа по экономическому восстановлению Крыма нарабатывает правовые рамки государственного устройства на территории полуострова, детальный план будет представлен позже.

– Уже осенью в Загребе состоится парламентская встреча, где более подробно будет обсуждаться вопрос экономического восстановления Украины и Крыма, – подчеркнула Ташева.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на саммите Крымской платформы сообщил, что Украина готова к демилитаризации Крыма, поскольку армия России наносит удары с этих территорий.

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По его словам, Украина будет приветствовать добровольный выход российских оккупантов из Крыма и других временно оккупированных территорий.