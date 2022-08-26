У Криму незаконно перебувають до 800 тис. росіян – Ташева

Серпень, 25 в 21:05

На території Криму перебувають від 500 тис. до 800 тис. росіян, які приїхали сюди незаконно. Наразі не визначено, який статус вони матимуть після деокупції півострова, заявила представниця президента в Криму Таміла Ташева на брифінгу в Медіацентрі Україна.

– Ми детально не прописували у стратегії деокупаціі Криму питання громадянства та прав громадян РФ, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Їх там від 500 тис. до 800 тис. Деякі експерти називають саме такі цифри, – сказала вона.

За її словами, робоча група з економічного відновлення Криму наразі напрацьовує правові рамки державного устрою на території півострова, детальний план буде презентовано пізніше.

– Вже восени у Загребі відбудеться парламентська зустріч, де більш детально обговорюватиметься питання економічного відновлення України та Криму, – наголосила Ташева.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на саміті Кримської платформи повідомив, що Україна готова до демілітаризації Криму, оскільки армія Росії завдає ударів з цих територій.

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За його словами, Україна вітатиме добровільний вихід російських окупантів із Криму та інших тимчасово окупованих територій.