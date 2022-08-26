Август, 26 в 10:42

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области уничтожены две сотни российских оккупантов.

Об ударе по базе захватчиков утром 26 августа сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ликвидировано 200 военных Воздушно-десантных войск РФ.

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– В городе Кадиевка (до 2016 года – Стаханов), – какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о “хоть камнях с неба”. Ну вот, прилетело. Да так, что аж 200 по 200 рашистских ВДВшников. Продолжение следует… – отметил Сергей Гайдай.

Как отмечают в сети, удар пришелся по базе оккупантов, которую те обустроили в гостинице Донбасс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай