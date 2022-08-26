Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Молитвы о камнях с неба услышаны: в Кадиевке уничтожены две сотни оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области уничтожены две сотни российских оккупантов.

Об ударе по базе захватчиков утром 26 августа сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ликвидировано 200 военных Воздушно-десантных войск РФ.

Сейчас смотрят

– В городе Кадиевка (до 2016 года – Стаханов), – какое-то сплошное притяжение камней.

Снова услышаны молитвы русни о “хоть камнях с неба”. Ну вот, прилетело. Да так, что аж 200 по 200 рашистских ВДВшников. Продолжение следует… – отметил Сергей Гайдай.

Как отмечают в сети, удар пришелся по базе оккупантов, которую те обустроили в гостинице Донбасс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка