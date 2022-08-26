Молитви про каміння з неба почуто: у Кадіївці знищено дві сотні окупантів

Серпень, 26 в 10:42

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області знищено дві сотні російських окупантів.

Про удар по базі загарбників вранці 26 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ліквідовано 200 військових Повітряно-десантних військ РФ.

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– У місті Кадіївка (до 2016 року – Стаханов), – якесь суцільне тяжіння каменів. Знову почуто молитви русні про “хоч каміння з неба”. Ну от, прилетіло. Та так, що аж 200 по 200 рашистських ВДВшників. Далі буде… – зазначив Сергій Гайдай.

Як зазначають у мережі, удар прийшовся по базі окупантів, яку ті облаштували в готелі Донбас.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай