Минкульт начал кампанию по восстановлению объектов культурного наследия
Минкульт начал кампания по привлечению инвестиций для восстановления объектов культурного наследия, которые были повреждены в результате российской агрессии, под названием Restore.
Об этом министр Александр Ткаченко рассказал в эфире телемарафона в субботу, 27 августа.
– На сегодняшний день уже 492 объекта культурного наследия повреждены или разрушены. И кампания, которую мы начали, называется Restore. Это кампания на сайте МКиП, там указаны конкретные лоты объектов, которые были разрушены, например, музей в Сковородиновке или музей в Иванкове, – сообщил Ткаченко.
Он отметил, что РФ целенаправленно разрушает украинское культурное наследие, чтобы уничтожить украинскую идентичность, которую представляет наше наследие.
– Мы можем начать восстанавливать. Уже несколько стран согласились взять опеку над некоторыми из этих объектов. Важно теперь довести это дело до реализации, – подчеркнул министр.
Также Ткаченко утверждает, что у государства есть средства для технического обследования монумента Батькивщина-Мать для проведения проектных работ по снятию советского герба со щита.
По его словам, должен пройти конкурс по поводу того, как должен будет выглядеть герб на щите.
– После этого работы по установке трезубца на монументе. Но параллельно мы начинаем работу по переосмыслению наполнения самого музея Второй Мировой войны. Будут экспертные дискуссии по этому вопросу. В следующем году мы должны увидеть изменения, – сказал министр.