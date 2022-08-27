Минкульт начал кампанию по восстановлению объектов культурного наследия

Август, 27 в 19:42

Минкульт начал кампания по привлечению инвестиций для восстановления объектов культурного наследия, которые были повреждены в результате российской агрессии, под названием Restore.

Об этом министр Александр Ткаченко рассказал в эфире телемарафона в субботу, 27 августа.

– На сегодняшний день уже 492 объекта культурного наследия повреждены или разрушены. И кампания, которую мы начали, называется Restore. Это кампания на сайте МКиП, там указаны конкретные лоты объектов, которые были разрушены, например, музей в Сковородиновке или музей в Иванкове, – сообщил Ткаченко.

Он отметил, что РФ целенаправленно разрушает украинское культурное наследие, чтобы уничтожить украинскую идентичность, которую представляет наше наследие.

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– Мы можем начать восстанавливать. Уже несколько стран согласились взять опеку над некоторыми из этих объектов. Важно теперь довести это дело до реализации, – подчеркнул министр.

Также Ткаченко утверждает, что у государства есть средства для технического обследования монумента Батькивщина-Мать для проведения проектных работ по снятию советского герба со щита.

По его словам, должен пройти конкурс по поводу того, как должен будет выглядеть герб на щите.