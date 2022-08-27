Мінкульт розпочав кампанію з відновлення об’єктів культурної спадщини

Серпень, 27 в 19:42

Мінкульт розпочав кампанію із залучення інвестицій для відновлення об’єктів культурної спадщини, які були пошкоджені внаслідок російської агресії, під назвою Restore.

Про це міністр Олександр Ткаченко розповів в ефірі телемарафону у суботу, 27 серпня.

– На сьогоднішній день вже 492 об’єкти культурної спадщини пошкоджено чи зруйновано. І кампанія, яку ми розпочали, називається Restore. Це кампанія на сайті МКіП, там вказані конкретні лоти об’єктів, які були зруйновані, наприклад, музей у Сковородинівці чи музей в Іванкові, – повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що РФ цілеспрямовано руйнує українську культурну спадщину, щоб знищити українську ідентичність, яку представляє наша спадщина.

Зараз дивляться

– Ми можемо розпочати відновлювати. Вже кілька країн погодилися взяти опіку над деякими із цих об’єктів. Важливо тепер довести цю справу до реалізації, – наголосив міністр.

Також Ткаченко стверджує, що держава має кошти для технічного обстеження монумента Батьківщина-Мати для проведення проектних робіт зі зняття радянського герба зі щита.

За його словами, має пройти конкурс з приводу того, як має виглядати герб на щиті.