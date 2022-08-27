Мінкульт розпочав кампанію з відновлення об’єктів культурної спадщини
Мінкульт розпочав кампанію із залучення інвестицій для відновлення об’єктів культурної спадщини, які були пошкоджені внаслідок російської агресії, під назвою Restore.
Про це міністр Олександр Ткаченко розповів в ефірі телемарафону у суботу, 27 серпня.
– На сьогоднішній день вже 492 об’єкти культурної спадщини пошкоджено чи зруйновано. І кампанія, яку ми розпочали, називається Restore. Це кампанія на сайті МКіП, там вказані конкретні лоти об’єктів, які були зруйновані, наприклад, музей у Сковородинівці чи музей в Іванкові, – повідомив Ткаченко.
Він зазначив, що РФ цілеспрямовано руйнує українську культурну спадщину, щоб знищити українську ідентичність, яку представляє наша спадщина.
– Ми можемо розпочати відновлювати. Вже кілька країн погодилися взяти опіку над деякими із цих об’єктів. Важливо тепер довести цю справу до реалізації, – наголосив міністр.
Також Ткаченко стверджує, що держава має кошти для технічного обстеження монумента Батьківщина-Мати для проведення проектних робіт зі зняття радянського герба зі щита.
За його словами, має пройти конкурс з приводу того, як має виглядати герб на щиті.
– Після цього роботи зі встановлення тризубця на монументі. Але паралельно ми розпочинаємо роботу з переосмислення наповнення самого музею Другої Світової війни. Будуть експертні дискусії щодо цього питання. Наступного року ми маємо побачити зміни, – сказав міністр.