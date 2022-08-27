В Старобельске убили коллаборанта Лайшева: момент взрыва попал на видео
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 12 августа сообщил о том, что в Старобельске на Луганщине был взорван автомобиль с местным коллаборантом и “начальником МРЭО”, он попал в больницу.
По данным Daily Mail, речь идет о коллаборанте Аскяре Лайшеве, который ранее работал в Службе внутренней безопасности Украины (СБУ).
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Журналисты подчеркивают, что предателя убили силы сопротивления, заминировав его автомобиль.
Как уточняется, Лашева взорвали 11 августа, после чего он попал в больницу, где и скончался спустя несколько дней.
Издание отмечает, что ранее произошло аналогичное убийство подконтрольного России “чиновника” Ивана Сушко в Запорожской области.