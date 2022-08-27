Август, 27 в 18:55

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 12 августа сообщил о том, что в Старобельске на Луганщине был взорван автомобиль с местным коллаборантом и “начальником МРЭО”, он попал в больницу.

По данным Daily Mail, речь идет о коллаборанте Аскяре Лайшеве, который ранее работал в Службе внутренней безопасности Украины (СБУ).

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Журналисты подчеркивают, что предателя убили силы сопротивления, заминировав его автомобиль.

Как уточняется, Лашева взорвали 11 августа, после чего он попал в больницу, где и скончался спустя несколько дней.

Издание отмечает, что ранее произошло аналогичное убийство подконтрольного России “чиновника” Ивана Сушко в Запорожской области.

Фото: скріншот відео Daily Mail