Серпень, 27 в 18:55

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 12 серпня повідомив про те, що у Старобільську на Луганщині було підірвано автомобіль із місцевим колаборантом та “начальником МРЕВ”, він потрапив до лікарні.

За даними Daily Mail, йдеться про колаборанта Аскяра Лайшева, який раніше працював у Службі внутрішньої безпеки України (СБУ).

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Журналісти наголошують, що зрадника вбили сили опору, замінувавши його автомобіль.

Як уточнюється, Лашева підірвали 11 серпня, після чого він потрапив до лікарні, де й помер за кілька днів.

Видання зазначає, що раніше сталося аналогічне вбивство підконтрольного Росії “чиновника” Івана Сушка у Запорізькій області.

Фото: скріншот відео Daily Mail