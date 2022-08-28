Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой: Зеленский поздравил летчиков с Днем авиации

Август, 27 в 22:49

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое традиционное вечернее видеообращение с поздравлений с Днем авиации.

— Профессиональный праздник людей, без которых не представить современность. И без которых не представить независимость нашего государства. Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены, и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания, – говорит глава государства.

Он сообщил, что за полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины, еще десятки отмечены государственными наградами.

– Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров. Украинская авиация крепкая. Она будет среди самых современных, это однозначно и этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высочайший класс, — продолжил Зеленский.

Также президент поблагодарил всех летчиков, всех тех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задания.

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— И отдельно хочу поблагодарить родителей наших воинов, мам и пап украинских летчиков, за таких смелых и умных сыновей, которые сделали и делают очень многое, чтобы приблизить нашу победу – победу Украины, — говорит Зеленский.

Также глава государства анонсировал награждение представителей разных профессий, разных групп украинского общества.

— Я попросил военных и правоохранителей, все органы власти – центральные и в областях, министерства и областные администрации, а также представителей медиа – предоставить мне кандидатуры тех, кто заслуживает наград. Тех, кто в окопах, кто поддерживает ребят. Назвать людей, которых знают в армии, которым действительно признательны на передовой. Много разных людей, чьи кандидатуры были предложены. Есть и те, кто награждается, к сожалению, посмертно, – отмечает Зеленский.

Всего с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены уже 27 760 украинских защитников и защитниц.

– Завтра, в воскресенье, эти указы появятся. И будет еще один указ – очень важный, особый указ – о награждении государственными наградами друзей Украины за границей, наших партнеров, наших помощников в борьбе за свободу и жизнь. Тех, чей вклад действительно весом. Тех, кому Украина всегда будет благодарна, — сообщает Зеленский.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ