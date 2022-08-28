Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою: Зеленський привітав льотчиків з Днем авіації

Серпень, 27 в 22:49

Президент України Володимир Зеленський почав своє традиційне вечірнє відеозвернення з привітань з Днем авіації.

– Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність. І без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання, – говорить голова держави.

Він повідомив, що за півроку 18 льотчиків отримали звання Героя України, ше десятки відзначені державними нагородами.

– Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів. Українська авіація міцна. Вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас, – продовжив Зеленський.

Також президент подякував всім льотчикам, всім тим, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання.

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– І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України, – говорить Зеленський.

Також голова держави анонсував нагородження представників різних професій, різних груп українського суспільства.

– Я попросив військових і правоохоронців, усі органи влади – центральні і в областях, міністерства й обласні адміністрації, а також представників медіа – надати мені кандидатури тих, хто заслуговує на нагороди. Тих, хто в окопах, хто підтримує хлопців і дівчат. Назвати людей, яких знають в армії, яким справді вдячні на передовій. Багато різних людей, чиї кандидатури були запропоновані. Є й ті, хто нагороджується, на жаль, посмертно, – зазначає Зеленський.

Загалом з 24-го лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 українських захисників і захисниць.

– Завтра, у неділю, ці укази з’являться. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя. Тих, чий внесок дійсно вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячною, – повідомляє Зеленський.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ