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Факты / Украина

Эта зима заставит европейцев пересмотреть свои привычки — Подоляк

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Эта зима заставит европейцев пересмотреть свои привычки — Подоляк
Фото: Depositphotos

Российская полномасштабная агрессия против Украины меняет правила игры для всех европейцев.

Эта зима заставит пересмотреть свои привычки. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что война не бывает дешевой, и объяснил, что кто-то теряет на ней жизнь, кто-то — дом, а кто-то — комфорт.

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— Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: обязательно свободная Европа и конец газового шантажа, — добавил Подоляк.

Напомним, ЕС официально готовится к худшему сценарию, который уже сейчас подталкивает Газпром к откровенным энергетическим диверсиям.

Цены на газ снова взлетают вверх, что сулит тяжелый отопительный сезон. Экономика ЕС пострадает, но получит прививку от энергетических кризисов в следующие сезоны.

А вот Россия рискует навсегда потерять европейский нефтегазовый рынок – свой главный источник дохода.

Как ЕС перезимует эту зиму без российского голубого топлива и повлияет ли это на Украину – читайте в нашем материале.

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