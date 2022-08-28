Эта зима заставит европейцев пересмотреть свои привычки — Подоляк

Август, 28 в 12:24

Российская полномасштабная агрессия против Украины меняет правила игры для всех европейцев.

Эта зима заставит пересмотреть свои привычки. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что война не бывает дешевой, и объяснил, что кто-то теряет на ней жизнь, кто-то — дом, а кто-то — комфорт.

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— Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: обязательно свободная Европа и конец газового шантажа, — добавил Подоляк.

Війна не буває дешевою. Хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт. Агресія Рф змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового ru-шантажу — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 28, 2022

Напомним, ЕС официально готовится к худшему сценарию, который уже сейчас подталкивает Газпром к откровенным энергетическим диверсиям.

Цены на газ снова взлетают вверх, что сулит тяжелый отопительный сезон. Экономика ЕС пострадает, но получит прививку от энергетических кризисов в следующие сезоны.

А вот Россия рискует навсегда потерять европейский нефтегазовый рынок – свой главный источник дохода.

Как ЕС перезимует эту зиму без российского голубого топлива и повлияет ли это на Украину – читайте в нашем материале.