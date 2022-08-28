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Факти / Україна

Ця зима змусить європейців переглянути свої звички – Подоляк

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ця зима змусить європейців переглянути свої звички – Подоляк
Фото: Depositphotos

Російська повномасштабна агресія проти України змінює правила гри для всіх європейців.

Ця зима змусить переглянути свої звички. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що війна не буває дешевою і пояснив, що хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт.

Зараз дивляться

– Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового шантажу, – додав Подоляк.

Нагадаємо, ЄС офіційно готується до найгіршого сценарію, що вже зараз підштовхує Газпром до відвертих енергетичних диверсій.

Ціни на газ знову злітають угору, що обіцяє важкий опалювальний сезон. Економіка ЄС постраждає, але натомість отримає щеплення від енергетичних криз у наступні сезони.

А от Росія ризикує назавжди втратити європейський нафтогазовий ринок – своє головне джерело доходу.

Як ЄС перезимує цю зиму без російського блакитного палива і чи вплине це на Україну – читайте у нашому матеріалі.

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