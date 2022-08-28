Ця зима змусить європейців переглянути свої звички – Подоляк

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Російська повномасштабна агресія проти України змінює правила гри для всіх європейців.

Ця зима змусить переглянути свої звички. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що війна не буває дешевою і пояснив, що хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт.

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– Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового шантажу, – додав Подоляк.

Війна не буває дешевою. Хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт. Агресія Рф змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового ru-шантажу — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 28, 2022

Нагадаємо, ЄС офіційно готується до найгіршого сценарію, що вже зараз підштовхує Газпром до відвертих енергетичних диверсій.

Ціни на газ знову злітають угору, що обіцяє важкий опалювальний сезон. Економіка ЄС постраждає, але натомість отримає щеплення від енергетичних криз у наступні сезони.

А от Росія ризикує назавжди втратити європейський нафтогазовий ринок – своє головне джерело доходу.

Як ЄС перезимує цю зиму без російського блакитного палива і чи вплине це на Україну – читайте у нашому матеріалі.