Пропагандист Мангушев устроил стендап с черепом – омбудсмен обратился к ООН

Август, 28 в 16:20

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео российского пропагандиста Игоря Мангушева, на котором он выступает перед публикой с черепом, который якобы принадлежит украинскому защитнику из Азовстали.

— То, что Российская Федерация нарушает международное гуманитарное право по отношению к живым – не секрет, но это же происходит и с мертвыми. Через своих пропагандистов продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые гражданские убийства и разрушение населенных пунктов. Так, демонстрация “останков” погибших защитников Мариуполя стала поводом для “стендапа на военную тематику”. Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших, — написал Лубинец на странице Facebook.

Он призвал быть сознательными, не поддаваться эмоциям, а ежедневно фиксировать факты военных преступлений и сообщать международному сообществу о нарушениях.

Лубинец отметил, что когда люди погибают во время войны, с их телами нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, погибший является гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных должны быть идентифицированы.

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— Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, высполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять список пропавших без вести.

Лубинец добавил, что сообщил об этом видео руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и обратится в Офис генпрокурора Украины.

Ранее СМИ сообщили о появлении в сети видео, где российский наемник Игорь Мангушев устроил стендап с черепом. При этом он заявил со сцены, что это якобы останки одного из защитников Азовстали. Во время своего выступления Мангушев призвал россиян убивать украинцев, потому что идет “война с идеей”.

Источник: Дмитрий Лубинец