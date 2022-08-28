Пропагандист Мангушев влаштував стендап із черепом – омбудсмен звернувся до ООН

Серпень, 28 в 16:20

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео російського пропагандиста Ігоря Мангушева, на якому він виступає перед публікою з черепом, який нібито належить українському військовому із Азовсталі.

— Те, що Російська Федерація порушує міжнародне гуманітарне право стосовно живих – не є секретом, але це ж стається і з мертвими. Через своїх пропагандистів продовжують дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові вбивства цивільних і руйнування населених пунктів. Так, демонстрація “останків” загиблих захисників Маріуполя стала приводом для “стендапу на військову тематику”. Єдиною метою таких дій Росії є чергове спричинення болю родичам загиблих і зниклих, – написав Лубінець на сторінці у Facebook.

Він закликав бути свідомими, не вдаватися до емоцій, а щоденно фіксувати факти воєнних злочинів та повідомляти міжнародну спільноту про порушення.

Лубінець зазначив, що коли люди гинуть під час війни, з їхніми тілами потрібно поводитися шанобливо та з гідністю, незалежно від того, чи загиблий є цивільною особою чи військовослужбовцем. Останки невідомих осіб мають бути ідентифіковані.

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— Повага до померлих – це не просто гуманізм і турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не будуть поповнювати перелік зниклих безвісти.

Лубінець додав, що повідомив про це відео керівнику групи зі встановлення фактів Слідчої комісії ООН щодо України Оле Солванга та звернеться до Офісу генпрокурора України.

Раніше ЗМІ повідомили про появу у мережі відео, на якому російський найманець Ігор Мангушев влаштував стендап із черепом. Він заявив зі сцени, що це нібито останки одного із захисників Азовсталі. Під час свого виступу Мангушев закликав росіян вбивати українців, бо йде “війна з ідеєю”.

Джерело: Дмитро Лубінець