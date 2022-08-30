Август, 29 в 22:39

Советник Офиса президента Алексей Арестович пока не подтвердил начало масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Так, в ответ на вопрос российского правозащитника Марка Фейгина, началось ли контрнаступление, он сказал, что нужно подождать дальнейшего развития событий.

– Я предлагаю посмотреть, что будет дальше. Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта, развивают наступление в глубину, — отметил Арестович.

Также советник ОП добавил, что ВСУ прервали или почти прервали поставки через мосты и паромные переправы.

Сейчас смотрят

Кроме того, по его словам, около часа назад украинские защитники накрыли вражескую технику прямо на паромных переправах.

– То есть ВСУ подавляет попытки выполнять поставки для группировок. На правом и на левом берегу наносят удары по резервам. Идет боевая работа, – добавил Арестович.

Он считает, что в сложившейся ситуации на юге российская армия сможет держать оборону не более четырех недель.

– Две-три недели. Может быть три-четыре недели, может быть одна. Могу сказать одно: события начались, как мне кажется. Они будут с каждым днем ​​веселее, содержательнее и интереснее, — подытожил советник ОП.

Напомним, что 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Также появилась информация, что 109-й полк так называемой ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.