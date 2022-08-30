Серпень, 29 в 22:39

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поки що не підтвердив початок масштабного контрнаступу Збройних сил України на Херсонщині.

Так, у відповідь на питання російського правозахисника Марка Фейгіна, чи розпочався контрнаступ, він сказав, що потрібно почекати подальшого розвитку подій.

– Я пропоную подивитися, що буде далі. Поки скажу так: ЗСУ перейшли в маленький симпатичний (принаймні, так він зараз виглядає) наступ, прорвали на кількох ділянках лінію фронту, розвивають наступ у глибину, – зазначив Арестович.

Також радник керівника ОП додав, що ЗСУ перервали чи майже перервали постачання через мости та поромні переправи.

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Крім того, за його словами, приблизно годину тому українські захисники накрили ворожу техніку прямо на паромних переправах.

– Тобто ЗСУ пригнічує спроби виконувати постачання для угрупувань. На правому та на лівому березі завдають ударів по резервах. Йде бойова робота, – додав Арестович.

Він вважає, що у нинішній ситуації на півдні російська армія зможе тримати оборону не більше чотирьох тижнів.

– Два-три тижні. Може бути три-чотири тижні, може бути один. Можу сказати одне: події почалися, як мені здається. Вони будуть з кожним днем все веселішими, змістовнішими та цікавішими, – підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області. Також з’явилася інформація, що 109-й полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.